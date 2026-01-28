ECONOMIE
OM eist celstraf tegen anesthesioloog voor ontucht met patiënten

Samenleving
door anp
woensdag, 28 januari 2026 om 13:47
DEN BOSCH (ANP) - Het Openbaar Ministerie heeft woensdag bij de rechtbank in Den Bosch een celstraf van vier weken geëist, waarvan drie weken voorwaardelijk, tegen een 37-jarige anesthesioloog uit Nijmegen voor het plegen van ontuchtige handelingen met twee vrouwelijke patiënten. De man zou in november 2022 in een operatiekamer van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven de borsten van beide patiënten hebben aangeraakt, nadat hij hen onder narcose had gebracht voor een borstverkleinende operatie.
Naast de celstraf eiste de officier van justitie een werkstraf van 120 uur. Volgens de officier heeft de arts geen seksuele intenties gehad, zoals hij zelf ook zegt, maar die zijn "niet nodig om buiten je boekje te gaan".
Een assistent die getuige was van de betastingen meldde beide incidenten bij de ziekenhuisleiding. De anesthesioloog werd op non-actief gesteld en zijn tijdelijke contract werd niet verlengd. In 2024 legde het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in Zwolle de man een voorwaardelijke schorsing van zes maanden op.
