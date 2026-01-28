ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Trump: vloot die op Iran koerst is groter dan bij Caracas

Samenleving
door anp
woensdag, 28 januari 2026 om 13:48
anp280126123 1
WASHINGTON (ANP) - De vloot die de VS richting Iran hebben gestuurd, is groter dan die nabij Venezuela lag. Dat schrijft Donald Trump op zijn socialemediaplatform Truth Social. Volgens de Amerikaanse president is de "enorme armada" die afstevent op het West-Aziatische land, net als bij Venezuela, "desnoods klaar om, snel en met geweld, zijn missie te vervullen". "Hopelijk komt Iran snel aan tafel om een eerlijke en rechtvaardige deal te sluiten", aldus Trump.
Dinsdag kondigden de VS nog aan meerdere dagen militaire oefenmissies te houden. Wanneer dat moet gebeuren, werd niet gemeld. Kort ervoor arriveerde het vliegdekschip USS Abraham Lincoln met begeleidende vloot in de regio.
De VS veroordelen het geweld waarmee het Iraanse regime de protesten van de afgelopen weken neerslaat. Volgens recente schattingen van mensenrechtenorganisatie HRANA zijn daarbij al zeker 6000 doden gevallen. Trump zinspeelde er eerder in januari al op dat het "tijd is voor een regimewisseling" in Iran.
loading

POPULAIR NIEUWS

download (2)

Trump-vriend Robert Fico, premier van Slowakije, is zich rot geschrokken van Trumps geestestoestand

image-2025-10-21T101806.862

De dollar glijdt verder weg. Trump zegt dat hij dat prima vindt. Maar dat kan een dure vergissing zijn

1f0bb7ecbbe47d5fe24c6db272fb0d8da390ae81

Waar moet de zorg bezuinigen? 1% van de patiënten kost 25% van het budget

ANP-540171324

Word je wel echt gelukkiger van een relatie?

ANP-545256549

Tech-baas wijst op gevaar AI: "Mensheid staat op kruispunt, dit is een test voor de beschaving"

ANP-548792101

Nieuwe peiling: D66 en PVV verliezen, BBB heeft nog maar één zetel over

Loading