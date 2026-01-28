Trump: vloot die op Iran koerst is groter dan bij Caracas

WASHINGTON (ANP) - De vloot die de VS richting Iran hebben gestuurd, is groter dan die nabij Venezuela lag. Dat schrijft Donald Trump op zijn socialemediaplatform Truth Social. Volgens de Amerikaanse president is de "enorme armada" die afstevent op het West-Aziatische land, net als bij Venezuela, "desnoods klaar om, snel en met geweld, zijn missie te vervullen". "Hopelijk komt Iran snel aan tafel om een eerlijke en rechtvaardige deal te sluiten", aldus Trump.

Dinsdag kondigden de VS nog aan meerdere dagen militaire oefenmissies te houden. Wanneer dat moet gebeuren, werd niet gemeld. Kort ervoor arriveerde het vliegdekschip USS Abraham Lincoln met begeleidende vloot in de regio.

De VS veroordelen het geweld waarmee het Iraanse regime de protesten van de afgelopen weken neerslaat. Volgens recente schattingen van mensenrechtenorganisatie HRANA zijn daarbij al zeker 6000 doden gevallen. Trump zinspeelde er eerder in januari al op dat het "tijd is voor een regimewisseling" in Iran.