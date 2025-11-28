ECONOMIE
OM eist celstraffen tot 25 jaar voor eermoord op 18-jarige Ryan

Samenleving
door anp
vrijdag, 28 november 2025 om 17:40
anp281125159 1
LELYSTAD (ANP) - Het Openbaar Ministerie heeft vrijdag bij de rechtbank in Lelystad celstraffen tot 25 jaar geëist tegen de drie verdachten van de moord op de 18-jarige Ryan Al Najjar. Het gaat om haar vader (53) en twee broers (23 en 25).
Volgens het OM heeft vader Khaled Al N. een hoofdrol vervuld in het moordcomplot. Voor hem gold de hoogste strafeis. De beide broers hoorden twintig jaar eisen.
Het lichaam van Ryan werd op 28 mei vorig jaar gevonden in water in het Oostvaardersplassengebied bij Lelystad. Haar polsen en benen waren vastgebonden met tape. Haar hoofd was ermee omwikkeld. De jonge vrouw is door verdrinking om het leven gekomen. Ryan zou de eer van de familie hebben geschonden door zich te westers te gedragen. Dat heeft zij met de dood moeten bekopen, aldus het OM.
