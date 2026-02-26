OM eist in hoger beroep 13 jaar cel tegen Rico de Chileen

SCHIPHOL (ANP) - Het Openbaar Ministerie heeft donderdag in hoger beroep dertien jaar cel geëist tegen Richard R. (52), alias Rico de Chileen, voor het leidinggeven aan een criminele organisatie die liquidaties pleegde, handelde in drugs en geld witwaste. De rechtbank veroordeelde R. in 2021 na een eis van veertien jaar tot elf jaar cel, omdat niet alle beschuldigingen werden bewezen.

Justitie eiste in hoger beroep een lagere straf, omdat het proces lang heeft geduurd.

R. werd in oktober 2017 aangehouden in Chili en in 2018 uitgeleverd aan Nederland. Maandag werd bekend dat de Chileense Amsterdammer ook vervolgd mag worden voor het voorbereiden van liquidaties. Dat is de uitkomst van een procedure in Chili.

Op 12 en 17 maart staan nog zittingen gepland in het hoger beroep. Het gerechtshof wil op 31 maart uitspraak doen.