Rechtbank: Bonaire te weinig beschermd tegen klimaatverandering

Samenleving
door anp
woensdag, 28 januari 2026 om 14:54
anp280126137 1
DEN HAAG (ANP) - De Nederlandse overheid moet meer doen om de inwoners van Bonaire te beschermen tegen klimaatverandering. Ook moet de Staat binnen anderhalf jaar "heldere, bindende doelen" opstellen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, in lijn met het Klimaatakkoord van Parijs. De rechtbank in Den Haag heeft een deel van de eisen van Greenpeace daarover toegewezen.
Greenpeace eiste in een rechtszaak tegen de Staat dat bewoners van Bonaire beter beschermd moeten worden tegen de gevolgen van klimaatverandering. De milieuorganisatie eiste ook dat Nederland sneller klimaatneutraal wordt, liefst in 2030 maar uiterlijk in 2040. Die eis wijst de rechtbank af.
