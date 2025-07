OM eist taakstraffen tegen twee Amelanders in PowNed-zaak

LEEUWARDEN (ANP) - Het Openbaar Ministerie eist een taakstraf van 180 uur en een voorwaardelijke celstraf van drie maanden tegen de Amelanders Rob K. en Jesse V. De 33-jarige en 24-jarige mannen stonden dinsdag in Leeuwarden terecht voor het belagen van een cameraploeg van omroep PowNed tijdens het Amelandse feest Sunneklaas in december 2023. Zij worden verdacht van openlijke geweldpleging, bedreiging en dwang in vereniging, waarmee ze bovendien vrije nieuwsgaring belemmerden.

Daarnaast vroeg het OM om een rijontzegging van zes maanden voor K. en van negen maanden voor V. Ook vroeg het OM de politierechter om een schadevergoeding van 750 euro toe te kennen aan de cameraman van PowNed, voor immateriële schade.

Een filmploeg van PowNed deed eind 2023 verslag van Sunneklaas, een feest met elementen van zowel Sinterklaas als heidense tradities. De cameraploeg werd daarbij volgens het OM belaagd en bedreigd door de inmiddels 33-jarige K. uit Nes en de 24-jarige V. uit Ballum.