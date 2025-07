Feyenoord eert 'onverzettelijke' clublegende Israël

ROTTERDAM (ANP) - Feyenoord eert de overleden clublegende Rinus Israël met foto's en video's op zijn sociale kanalen. De club noemt hem "de onverzettelijke verdediger" die met Feyenoord diverse grote prijzen won en aanvoerder was van het succeselftal dat in 1970 de Europacup I en de wereldbeker veroverde.

"Het was de belangrijkste beker die wij gewonnen hebben. Maar dat een hele stad en een groot deel van land de kluts kwijt was, hadden we niet verwacht", vertelt Israël in een video over het massale volksfeest dat uitbarstte.

Israël speelde tussen 1966 en 1974 in totaal 264 officiële wedstrijden in het shirt van Feyenoord. "In Rotterdam, als speler. Dat is de mooiste tijd geweest. Ik heb het geluk gehad dat we een heel goed elftal hadden. Als je ziet welke prijzen we gewonnen hebben, kun je invullen wat een grote ploeg dit geweest moet zijn in die tijd. Feyenoord was de beste van de wereld", zei hij in een interview met Feyenoord Magazine ter ere van zijn 75e verjaardag.