OM eist twee jaar cel na in brand steken politieauto op Malieveld

DEN HAAG (ANP) - Tegen een 26-jarige man uit Amerongen die in september tijdens een dag van rellen op en rond het Malieveld geweld gebruikte, is dinsdag 24 maanden cel geëist, waarvan acht voorwaardelijk. Het Openbaar Ministerie is er zeker van dat hij die dag een politieauto in brand stak.

Die dag, 20 september, liep een anti-immigratieprotest op het Haagse Malieveld enorm uit de hand, niet alleen op het Malieveld maar ook in de binnenstad. Een politieauto werd vernield en in brand gestoken. "Gezichtsbepalende beelden", zei de officier van justitie toen al.

Volgens het OM tonen 1700 uur beeldmateriaal duidelijk aan wat de verdachte die dag heeft gedaan. Anderen hadden de ruiten van de politieauto al kapotgeslagen en vuurwerk naar binnen gegooid. De verdachte is herkend als degene die er een brandende flare (soort fakkel) achteraan gooide. Hij gooide verder onder meer een flare naar de politie en maakte amok op een terras.

'Bewust voorbereid'

Het OM neemt hem kwalijk dat hij vooral naar Den Haag leek te zijn gereisd om te rellen. "Hij heeft zich bewust voorbereid: hij had de flares bij zich en gezichtsbedekkende kleding. Hij heeft actief bijgedragen aan de sfeer van ontremming, waarin ook anderen zich vrij voelden geweld te plegen die dag."

De man moet, samen met anderen, als het aan het Openbaar Ministerie ligt ook de schade aan de politieauto (ruim 34.000 euro) betalen.

42 verdachten

Inmiddels zijn 42 verdachten voor de rellen die dag voor de rechter gebracht, van wie er 37 zijn veroordeeld. Er zijn onder meer cel- en taakstraffen opgelegd. Het onderzoek gaat nog steeds door.

Uitspraak over twee weken.