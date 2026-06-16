Venus en Serena Williams samen in dubbelspel op Wimbledon

LONDEN (ANP) - De zussen Venus en Serena Williams komen samen uit in het dubbelspel op Wimbledon. De veelvoudig grandslamkampioenen hebben van de organisatie een wildcard gekregen. Het toernooi begint over een kleine twee weken.

De zussen wonnen samen zes keer het dubbelspel op Wimbledon, voor het laatst in 2016. Serena Williams stopte in 2022 met tennis, maar maakte eerder deze maand in het dubbelspel op het grastoernooi van Queen's haar rentree. Dat toernooi bleef voor de 44-jarige Amerikaanse beperkt tot één wedstrijd, omdat haar Canadese partner Victoria Mboko na de eerste gewonnen partij geblesseerd raakte. Zij heeft zich ook al afgemeld voor Wimbledon.

Venus Williams (45) deed ook met een wildcard mee aan de afgelopen edities van de US Open en Australian Open, maar strandde steeds snel.