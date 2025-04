OM eist werkstraf voor inrijden op menigte op Koningsdag

AMSTERDAM (ANP) - Het Openbaar Ministerie heeft woensdag een werkstraf van 150 uur en een boete van 500 euro geëist tegen een 22-jarige automobilist uit Zaandam. Hij reed vorig jaar aan het einde van Koningsdag op een groep mensen in op de Prinsengracht in Amsterdam. Daarbij raakten meerdere personen gewond.

Het OM verdenkt Abdüssamed E. naast het veroorzaken van het verkeersongeval van twee pogingen tot zware mishandeling en doorrijden na de aanrijding.

E. bood in de rechtszaal zijn excuses aan. "Ik heb dit nooit gewild", zei hij tegen de vrouw die op de motorkap van de rijdende auto lag en kort daarna hard op straat viel.

Paniek

"Ik was helemaal in paniek", verklaarde de verdachte, die een vriend had afgezet in het centrum. "Ik had geen idee dat het zo druk zou zijn." E. zei dat hij in de drukke straten werd belaagd. "Mensen sloegen met telefoons bovenop mijn auto en trapten ertegenaan. Ik kreeg klappen en bier over me heen. Het werd steeds grimmiger. Ik wilde alleen nog maar naar huis."

De rechtbank toonde beelden van het incident. Daarop is te zien dat E. stapvoets reed en daarna gas gaf. "Mensen voor de auto krijgen geen kans om weg te gaan en worden een stukje meegesleept door de auto", zei de officier van justitie. Naast de vrouw lag ook een man op de motorkap. Een andere vrouw bevond zich voor de auto en moest achteruit rennen.

Lange werkstraf

"Het had veel slechter kunnen aflopen", zei de officier. "Een lange werkstraf is op zijn plaats, omdat de verdachte moet voelen dat hij gedrag heeft vertoond dat echt niet kan. Ook al was hij geïrriteerd en boos, dit is niet de manier."

De rechtbank doet op 16 april uitspraak.