Rusland en Oekraïne verwijten elkaar weer aanvallen op stroomnet

KYIV/MOSKOU (ANP/RTR/AFP) - Rusland en Oekraïne beschuldigen elkaar van aanvallen op energievoorzieningen. "Weer een ronde van doelgerichte aanvallen op energievoorzieningen", zei de Oekraïense leider Volodymyr Zelensky op X. Het Russische ministerie van Defensie sprak ook van twee aanvallen.

Volgens Rusland heeft Oekraïne in de voorbije 24 uur drone- en granaataanvallen uitgevoerd op infrastructuur in de Russische regio Koersk. Daardoor zou de stroom bij 1500 mensen zijn uitgevallen.

Zelensky zegt dat in de regio Soemy een verdeelstation is aangevallen met een drone. In Dnipro zou door artillerievuur een stroomkabel beschadigd zijn. In totaal zou bij bijna vierduizend mensen de stroom zijn uitgevallen.

Beide landen hebben met de VS afgesproken om de aanvallen op energievoorzieningen te staken. Die afspraken zijn nog niet officieel ingevoerd.