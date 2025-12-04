ECONOMIE
OM gaat in hoger beroep tegen lagere straffen voor drugskoeriers

Samenleving
door anp
donderdag, 04 december 2025 om 11:05
HAARLEM (ANP) - Het Openbaar Ministerie is het niet eens met de beslissing van de rechtbank in Haarlem om op Schiphol betrapte drugskoeriers voortaan lagere straffen te geven. Het OM wil dat het gerechtshof naar de nieuwe normen kijkt en gaat daarom in beroep, laat een woordvoerder weten.
Een smokkelaar uit Colombia had dinsdag twee jaar gevangenisstraf gekregen. De man was in mei na de landing betrapt met 5 kilo cocaïne in zijn bagage. Volgens de landelijke richtlijnen had hij daar zo'n drie jaar celstraf voor moeten krijgen.
De rechtbank Noord-Holland, waar Schiphol onder valt, vindt echter dat zulke koeriers naar verhouding zwaarder worden gestraft dan hun drugsbazen. De smokkelaars staan onderaan in de criminele organisatie en hebben naar verhouding kleine hoeveelheden drugs bij zich. Door die "scheefgroei" geven de rechters voortaan lagere straffen aan zulke koeriers.
