India huurt Russische kernonderzeeër

NEW DELHI (ANP) - India gaat een Russische kernonderzeeër huren. De opkomende Aziatische grootmacht betaalt omgerekend zo'n 1,7 miljard euro voor de onderzeeboot, waarmee de marine kan oefenen totdat eigen kernonderzeeërs klaar zijn, zeggen ingewijden tegen persbureau Bloomberg.

De deal is rondgekomen in de aanloop naar het staatsbezoek van de Russische president Vladimir Poetin aan India. Rusland en India blijven nauw samenwerken en handel drijven, ook na de Russische inval in Oekraïne.

Onderzeeërs op kernenergie zijn veel stiller en kunnen veel langer onder water blijven dan dieselvarianten en zijn een geducht wapen. Kernmachten, waarvan ook India er een is, gebruiken kernonderzeeërs ook om te verzekeren dat ze altijd kunnen terugslaan, ook als een vijand hun nucleaire raketten en bommenwerpers zou vernietigen. Dat is een belangrijk onderdeel van hun afschrikking.

Rusland zou de lease-onderzeeër binnen twee jaar aan India overdragen. Die mag niet gebruikt worden in een oorlog, is de afspraak.