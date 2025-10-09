OM gaat in hoger beroep tegen vrijspraak Malieveld-verdachte

DEN HAAG (ANP) - Het OM gaat in hoger beroep tegen de vrijspraak van één verdachte van de rellen rond het Malieveld op 20 september. De rechter was niet overtuigd dat de 36-jarige man uit Hoogeveen meedeed aan de rellen, maar volgens het OM bestaat geen twijfel dat hij geweld tegen de politie heeft gepleegd.

Het Openbaar Ministerie had een celstraf van tien weken geëist tegen D. en een geldboete van 1500 euro voor het gooien van stenen naar agenten en politievoertuigen, maar de rechter ging hier niet in mee. Wanneer het hoger beroep dient, is nog niet bekend. De man verklaarde zelf dat hij op een afstandje toekeek naar de rellen.

Negentien verdachten kwamen in totaal voor de snelrechter. Dertien van hen werden veroordeeld. Zij kregen cel- en taakstraffen. Twee zaken werden aangehouden en in één zaak vroeg het OM zelf om vrijspraak. De rechter sprak nog drie verdachten vrij, maar met één daarvan is het OM het dus niet eens.