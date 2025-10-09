ECONOMIE
Italiaanse zwemsters geschorst om diefstal na WK in Singapore

Sport
door anp
donderdag, 09 oktober 2025 om 15:30
anp091025189 1
ROME (ANP/RTR) - De Italiaanse zwemsters Benedetta Pilato en Chiara Tarantino zijn voor negentig dagen geschorst wegens diefstal op het vliegveld van Singapore. Hun zwembond FIN liet weten voor de strafmaat rekening te hebben gehouden met de spijtbetuigingen van beiden en hun medewerking aan het onderzoek.
De 20-jarige Pilato is een voormalig wereldrecordhoudster op de 50 meter schoolslag, waarop ze op de WK in Singapore begin augustus het brons veroverde. Volgens Italiaanse media vond de diefstal plaats op de terugweg naar Italië in Singapore, waar het tweetal een tussenstop had na een vakantie op Bali. Tarantino (22) zou enkele flesjes etherische olie hebben gestolen in een taxfreeshop en deze in de tas van Pilato hebben verstopt, wat werd vastgelegd door beveiligingscamera's. De twee zwemsters werden kort vastgehouden door de lokale autoriteiten, maar werden vervolgens vrijgelaten met hulp van Italiaanse diplomaten.
Door de schorsing missen beiden in ieder geval de EK kortebaan, begin december in Polen.
