Poetin erkent Russische rol bij vliegtuigcrash in Kazachstan

Samenleving
door anp
donderdag, 09 oktober 2025 om 15:21
anp091025186 1
DOESJANBE (ANP/AFP) - De Russische president Vladimir Poetin heeft toegegeven dat Rusland een rol heeft gespeeld bij de crash van een Azerbeidzjaans vliegtuig in Kazachstan vorig jaar. De Azerbeidzjaanse president Ilham Aliyev claimde destijds al dat het toestel was neergehaald door een Russische raket, maar dat had Rusland nooit bevestigd.
Poetin ontmoette Aliyev donderdag tijdens een top van oud-Sovjetlanden in Tadzjikistan. De Russische president zei dat de luchtafweer die nacht van 25 december 2024 actief was om Oekraïense drones te onderscheppen. Een van de afweerraketten zou toen op "een paar meter" van het passagiersvliegtuig zijn ontploft.
Het toestel, met 67 inzittenden, was onderweg van Bakoe naar Grozny, de hoofdstad van de Russische regio Tsjetsjenië. Het vliegtuig stortte uiteindelijk neer in de buurt van het Kazachse Aktau. 38 passagiers kwamen om het leven.
Compensatie
Poetin had Aliyev eerder al wel excuses aangeboden, maar daarbij niet specifiek benoemd dat Rusland schuld had aan het ongeluk. In een verklaring van het Kremlin stond toen dat Poetin zijn excuses aanbood "omdat het tragische incident plaatsvond in het Russische luchtruim".
In het gesprek van donderdag zei Poetin dat Rusland "al het nodige" zal doen om compensatie te bieden.
Aliyev was eerder uitgesproken kritisch over de Russische reactie op de crash en stelde dat het Kremlin probeerde om de Russische rol te verdoezelen. Donderdag was zijn toon anders en bedankte hij Poetin voor de excuses.
