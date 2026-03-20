OM: gezagvoerder niet schuldig aan fataal luchtballonongeluk

DE HOEVE (ANP) - Het Openbaar Ministerie heeft besloten de zaak over het fatale ongeluk met een heteluchtballon in augustus vorig jaar te seponeren. De gezagvoerder treft geen schuld, concludeert de landelijke luchtvaartofficier van justitie.

Het ongeluk gebeurde in de avond van 13 augustus in De Hoeve in de provincie Friesland. Tijdens de landing waaide het hard en zijn passagiers uit de mand gevallen en gewond geraakt. Een 66-jarige vrouw kwam om het leven.

Uit het onderzoek van de luchtvaartpolitie blijkt dat tijdens de ballonvaart sprake was van een hogere windsnelheid dan vooraf bekend was en dat dit niet te voorzien was. Het OM concludeert dat het ongeval het gevolg is van "een noodlottige samenloop van onvoorzienbare omstandigheden".