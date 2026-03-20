Woordvoerder Iraanse garde gedood bij luchtaanvallen VS en Israël

TEHERAN (ANP/AFP) - De woordvoerder van de Iraanse Revolutionaire Garde, Ali Mohammad Naini, is gedood bij de Amerikaanse en Israëlische luchtaanvallen op Iran, meldt de Garde in een verklaring.

Naini is volgens Iran "als martelaar gestorven bij de criminele, laffe terroristische aanval van de Amerikaans-zionistische zijde in de vroege ochtend."

Israël heeft tot nu toe meerdere kopstukken van het Iraanse regime gedood, zoals de opperste leider Ali Khamenei, veiligheidschef Ali Larijani en inlichtingenminister Esmail Khatib. De Israëlische krijgsmacht kondigde aan voorlopig niet te gaan stoppen met "de reeks liquidaties".

Iran zei eerder dat het doden van kopstukken geen zin heeft, omdat het politieke systeem blijft functioneren.