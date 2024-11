Tennisser De Jong mist na bereiken finale Davis Cup top 100

MALAGA (ANP) - Tennisser Jesper de Jong sluit het seizoen na het bereiken van de eindstrijd van de Davis Cup af buiten de mondiale top 100. De nummer 3 van Nederland heeft zich afgemeld voor het challengertoernooi in het Portugese Maia van deze week. De Jong had zich in Maia willen verzekeren van een plek in de top 100 en daarmee deelname aan de Australian Open, begin 2025.

"Het is een slopende en enerverende week geweest op de Davis Cup Finals. En het toernooi in Portugal is op gravel, dus ik heb geen voorbereiding gehad. En ik had dinsdag al moeten spelen", aldus De Jong (24).

De nummer 111 van de wereld voegde het toernooi aanvankelijk aan zijn schema toe om eind dit jaar nog bij de beste honderd tennissers te horen of iets dichter bij de top 100 te komen, om daarmee het hoofdtoernooi van de Australian Open veilig te stellen. Nu is hij veroordeeld tot de kwalificaties.

De Nederlandse tennisploeg baarde afgelopen week opzien door Spanje en Duitsland te verslaan in respectievelijk de kwartfinale en halve eindstrijd. In de finale was Italië zondag duidelijk te sterk. De Jong kwam niet in actie in Málaga.

Voor Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp zou de Davis Cup sowieso al het laatste toernooi van het jaar zijn.