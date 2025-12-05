OM in beroep tegen moeder die dochters mishandelde

ARNHEM (ANP) - Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep tegen de straf die een moeder uit Apeldoorn kreeg voor het ruim twintig jaar mishandelen van haar vier dochters. Het OM had tien jaar cel geëist, de rechtbank gaf haar maandag tien maanden cel.

De zaak gaat over jarenlange mishandeling en misbruik in een strenggelovig gezin met vier dochters en vier zoons. Alleen de dochters deden aangifte. De rechtbank concludeerde dat de 59-jarige moeder H.M. voornamelijk de 61-jarige vader F.W. aanspoorde om de kinderen te mishandelen, maar M. sloeg de dochters zelf ook. De rechter zag te weinig bewijs om de moeder te veroordelen voor betrokkenheid bij het seksueel misbruik van de oudste dochter, waar het OM haar van beschuldigde. Daardoor viel de straf veel lager uit dan de eis.

F.W. kreeg maandag zestien jaar cel voor het ruim twintig jaar lang seksueel misbruiken en mishandelen van zijn vier dochters. Die straf is gelijk aan de eis van het OM. Zijn advocaat laat weten dat hij hoger beroep overweegt.

Kinderen opgesloten

De vader zou de dochters hun hele jeugd bijna dagelijks hebben misbruikt, bij een van hen ging dat nog door nadat ze uit huis was gegaan. Een dochter zei dat dit in haar vroege jeugd in het ouderlijk bed was, dan moest de moeder weg. Vanaf haar tiende verkrachtte hij haar voornamelijk in haar eigen bed. Het misbruik gebeurde ook als een andere zus in dezelfde kamer sliep.

Alle kinderen werden ook jarenlang mishandeld. Ze werden opgesloten in een schuur, kelder of wc en moesten zonder schoenen buiten in het donker staan. Ze werden onder een koude douche gezet of met een bijbel, haarborstel, kachelpook of blote hand geslagen.

De rechtbank sprak de moeder vrij van zware mishandeling, zoals het gooien met kokend water. Ook daardoor viel haar straf lager uit.