OM in hoger beroep in zaak moord Haagse garagehouder in 1992

Samenleving
door anp
dinsdag, 07 april 2026 om 13:35
DEN HAAG (ANP) - Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep tegen de uitspraak in een zaak over de moord op een Haagse garagehouder in 1992. Verdachte Ruben B. (71) werd eind maart vrijgesproken. De rechtbank zag ondanks "sterke aanwijzingen" voor zijn betrokkenheid te weinig bewijs voor een veroordeling.
Het slachtoffer, garagehouder Louis 'Loek' van Dam (64) werd op 27 januari 1992 vermoord in zijn garage in de Haagse Kritzingerstraat.
Van Dam werd twee keer in zijn achterhoofd geschoten en vier keer in zijn rug. Volgens het OM kon B. het niet verkroppen dat zijn echtgenote hem wilde verlaten voor de garagehouder. Zij probeerde met zijn hulp afstand te nemen van B., die haar zou mishandelen.
Het moordonderzoek werd heropend in 2022 nadat de politie een anonieme tip had gekregen.
