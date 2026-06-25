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OM in hoger beroep tegen vrijspraak vergismoord ggz-directeur

Samenleving
door anp
donderdag, 25 juni 2026 om 10:57
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ROTTERDAM (ANP) - Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep tegen de uitspraak in de zaak rond de vergismoord op Rob Zweekhorst in 2014. De 59-jarige René F. uit Schiedam werd eerder deze maand door de rechtbank in Rotterdam wegens gebrek aan bewijs vrijgesproken van betrokkenheid bij de moord op de ggz-directeur in het Zuid-Hollandse Berkel en Rodenrijs. Het OM had 24 jaar cel geëist.
Zweekhorst werd op straat in zijn hoofd geschoten tijdens het uitlaten van zijn honden. Hij overleed ter plekke. Al snel bleek uit onderzoek dat hij niet het eigenlijke doelwit van de moord was, maar Dennis van den B., die in de buurt woonde en actief was in het drugsmilieu. F. heeft betrokkenheid bij de moord sinds zijn aanhouding in 2018 altijd ontkend.
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