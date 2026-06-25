Wil je minder last hebben van de hitte? Zet dan 's nachts je airco uit

Er is zoals gewoonlijk in een hittegolf weer een run op airco's. Maar is het eigenlijk wel zo'n goed idee om de hele nacht de airconditioning te laten loeien. Volgens onderzoeker Hannah Pallubinsky kun je beter je lichaam laten wennen aan de hitte.

Het blijft nog wel even warm en dat betekent: plaknachten. Bepaald niet ideaal als je lekker wilt slapen. Maar misschien heb je het al gemerkt: je went er wel aan. En dat is niet gek: onderzoek heeft ook al aangetoond dat je lichaam zich vrij makkelijk aanpast aan de warmte.

"Dat is eigenlijk hetzelfde principe als trainen voor een hardloopwedstrijd", zegt thermoregulatie-onderzoeker Pallubinsky van de Universiteit Maastricht tegen RTL Nieuws. "Als je beter wilt leren hardlopen, moet je gaan hardlopen. Als je beter tegen warmte wilt kunnen, moet je je lichaam eraan blootstellen."

Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. "Je moet eigenlijk een beetje kunnen afkoelen voor je naar bed gaat", stelt de onderzoeker. "Als het te warm blijft, kan dat natuurlijke proces verstoord raken."

Ze legt uit dat je je lichaam het beste langzaam aan hogere temperaturen kunt laten wennen. "Wat we afraden is meteen de airco aan te zetten en die vervolgens constant op bijvoorbeeld 21 graden te houden." Dan krijgt je lichaam de kans niet om te wennen aan de hitte. Het advies is om de airco zo min mogelijk aan te zetten. "Gebruik hem vooral als buffer tegen de extremen."