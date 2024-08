Tientallen herdenkingen voor slachtoffers Nederlands-Indië

DEN HAAG (ANP) - Op tientallen plekken in het land worden de komende dagen herdenkingen gehouden om stil te staan bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië. Hoewel Nederland op 5 mei 1945 werd bevrijd, gebeurde dat in voormalig Nederlands-Indië enkele maanden later. Met de capitulatie van Japan kwam er op 15 augustus 1945 een einde aan de oorlog in het hele Koninkrijk der Nederlanden.

In Rotterdam houdt burgemeester Ahmed Aboutaleb donderdag een toespraak bij het Indië-Monument op de Boompjes. Ook wordt de vlag gehesen en houden alle aanwezigen twee minuten stilte. Na afloop worden er kransen bij het monument gelegd. Bij het Monument Indië Nederland op het Olympiaplein in Amsterdam wordt vrijdag ook stilgestaan bij de gebeurtenissen in Nederlands-Indië.

Ook in onder meer Groningen, Den Helder, Amersfoort, Vlissingen, Den Bosch, Eindhoven en Vught zijn herdenkingen. In Alkmaar wordt er dit jaar voor het eerst een gehouden.

Het aantal lokale herdenkingen is volgens het Indisch Herinneringscentrum de laatste jaren flink toegenomen. "Voor dat deel van de Nederlandse geschiedenis is veel meer aandacht dan pakweg tien jaar geleden", zegt directeur Yvonne van Genugten. Ze denkt dat dat onder andere te maken heeft met het onderzoek dat de regering in 2022 liet doen naar het geweld tijdens de dekolonisatie van Indonesië. "Het is een positieve ontwikkeling", zegt de directeur over de toegenomen aandacht. "Ik denk wel dat het nog een paar jaar nodig heeft om tot volle wasdom te komen, want er zijn nog altijd veel mensen die weinig van die geschiedenis weten."

Wat haar opvalt is dat de leeftijd van het publiek bij de herdenkingen lager is geworden. "Ze hebben verhalen van hun opa's en oma's gehoord en gaan dan mee naar zo'n herdenking." Volgens Van Genugten wordt er op verschillende manieren geprobeerd om ook de jonge generatie erbij te betrekken, bijvoorbeeld met spoken word of dialoogsessies. "Dat spreekt jongeren aan en je ziet dat dat effect heeft. Maar als organisatie moet je wel blijven kijken hoe je in de toekomst relevant blijft". Ook is het belangrijk dat het thema niet alleen op 15 augustus in de belangstelling staat, vindt ze.

De Nationale Herdenking is donderdagavond in Den Haag. Bij de ceremonie bij het Indisch monument in de Scheveningse Bosjes houdt onder meer schrijfster Yvonne Keuls een toespraak. Ook premier Dick Schoof, de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer en burgemeester van Den Haag Jan van Zanen zijn erbij.