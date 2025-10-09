ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

OM: moord Peter R. de Vries was een laffe daad

Samenleving
door anp
donderdag, 09 oktober 2025 om 11:56
anp091025147 1
SCHIPHOL (ANP) - De moord op Peter R. de Vries is een "laffe daad". Dat zei de advocaat-generaal in de beveiligde rechtbank op Schiphol waar deze week het hoger beroep wordt behandeld over de moord op de misdaadverslaggever. De advocaat-generaal (a-g) begon donderdag aan het einde van de ochtend met het requisitoir, aan het einde van de middag worden de strafeisen tegen de negen verdachten verwacht.
De a-g roemde De Vries: "Hij stond voor nooit opgeven, hij stond voor nooit buigen. Hij stond rechtop toen hij op 6 juli 2021 is neergeschoten." Het Openbaar Ministerie gaat ervan uit dat De Vries is doodgeschoten omdat hij vertrouwenspersoon was van de kroongetuige in het Marengo-proces. Nabil B. heeft in die omvangrijke strafzaak belastende verklaringen afgelegd over hoofdverdachte Ridouan Taghi en medeverdachten.
De rechtbank heeft vorig jaar de verdachten in de zaak van De Vries straffen opgelegd tot 28 jaar. Er was een levenslange straf geëist tegen de vermeende schutter, de chauffeur en de moordmakelaar.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock 524434660

10 dingen die mannen graag horen en 10 dingen waar ze bang voor zijn

shutterstock_671483350

Als je deze dingen herkent ben je vermoedelijk sociaal minder intelligent dan je denkt

henry-perks-BJXAxQ1L7dI-unsplash

Goedkope GPS-ontvanger kan met simpele aanpassing even nauwkeurig worden als professionele apparaten

plasmoids-near-black-hole

Wetenschappers ontrafelen geheim in monsterlijk zwart gat

anp081025131 1

Nog hogere verkeersboetes vanaf 2026

kwart nederlanders kampt met slaapproblemen1566254647

Weinig slaap net zo gevaarlijk als drank

pexels-luis-sevilla-252657-34206105

Hoe kom je professioneel over?

Loading