OM: moord Peter R. de Vries was een laffe daad

SCHIPHOL (ANP) - De moord op Peter R. de Vries is een "laffe daad". Dat zei de advocaat-generaal in de beveiligde rechtbank op Schiphol waar deze week het hoger beroep wordt behandeld over de moord op de misdaadverslaggever. De advocaat-generaal (a-g) begon donderdag aan het einde van de ochtend met het requisitoir, aan het einde van de middag worden de strafeisen tegen de negen verdachten verwacht.

De a-g roemde De Vries: "Hij stond voor nooit opgeven, hij stond voor nooit buigen. Hij stond rechtop toen hij op 6 juli 2021 is neergeschoten." Het Openbaar Ministerie gaat ervan uit dat De Vries is doodgeschoten omdat hij vertrouwenspersoon was van de kroongetuige in het Marengo-proces. Nabil B. heeft in die omvangrijke strafzaak belastende verklaringen afgelegd over hoofdverdachte Ridouan Taghi en medeverdachten.

De rechtbank heeft vorig jaar de verdachten in de zaak van De Vries straffen opgelegd tot 28 jaar. Er was een levenslange straf geëist tegen de vermeende schutter, de chauffeur en de moordmakelaar.