ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Wachtrij schepen Rotterdamse haven groeit door sjordersstaking

Economie
door anp
donderdag, 09 oktober 2025 om 11:59
anp091025148 1
ROTTERDAM (ANP) - Het aantal wachtende schepen voor de haven van Rotterdam is gegroeid door de staking van sjorders, die containers op schepen en kades losmaken en vastzetten. Donderdagochtend lagen dertien schepen te wachten tegenover zes à zeven normaal. Volgens een woordvoerster van de haven komt het hogere aantal vooral nog door storm Amy van afgelopen weekend.
De sjorders staken sinds woensdagmiddag voor een beter loon. Het werk in grote containerterminals in de Rotterdamse haven ligt daardoor grotendeels stil, zeiden de sjorbedrijven en vakbond FNV woensdag al.
Dagelijks komen drie tot vier containerschepen aan in de haven, die nu niet kunnen worden afgehandeld. De staking duurt zeker tot en met vrijdagmiddag. Als het werk dan hervat wordt, verwacht de haven dat de wachtrij zonder al te veel problemen kan worden weggewerkt.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock 524434660

10 dingen die mannen graag horen en 10 dingen waar ze bang voor zijn

henry-perks-BJXAxQ1L7dI-unsplash

Goedkope GPS-ontvanger kan met simpele aanpassing even nauwkeurig worden als professionele apparaten

plasmoids-near-black-hole

Wetenschappers ontrafelen geheim in monsterlijk zwart gat

ANP-537947780

PVV blijft ruim de grootste in nieuwe Peilingwijzer, winst voor D66 en JA21

kwart nederlanders kampt met slaapproblemen1566254647

Weinig slaap net zo gevaarlijk als drank

ANP-538702018

Pieter Omtzigt opeens weer in de spotlights: ‘Het gaat goed’

shutterstock_289582982

Je moét gelukkig zijn. Maar dat heeft grote nadelen

Loading