Wachtrij schepen Rotterdamse haven groeit door sjordersstaking

ROTTERDAM (ANP) - Het aantal wachtende schepen voor de haven van Rotterdam is gegroeid door de staking van sjorders, die containers op schepen en kades losmaken en vastzetten. Donderdagochtend lagen dertien schepen te wachten tegenover zes à zeven normaal. Volgens een woordvoerster van de haven komt het hogere aantal vooral nog door storm Amy van afgelopen weekend.

De sjorders staken sinds woensdagmiddag voor een beter loon. Het werk in grote containerterminals in de Rotterdamse haven ligt daardoor grotendeels stil, zeiden de sjorbedrijven en vakbond FNV woensdag al.

Dagelijks komen drie tot vier containerschepen aan in de haven, die nu niet kunnen worden afgehandeld. De staking duurt zeker tot en met vrijdagmiddag. Als het werk dan hervat wordt, verwacht de haven dat de wachtrij zonder al te veel problemen kan worden weggewerkt.