OM: moordslachtoffer Tijn uit Alkmaar in België verbrand

HAARLEM (ANP) - Het Openbaar Ministerie verdenkt de twee Alkmaarse broers Mike (32) en Sander (39) W. ervan dat ze in september vorig jaar de 25-jarige Tijn in Alkmaar hebben vermoord. Ze hebben zijn lichaam midden in de nacht in een gehuurde boedelbak vervoerd naar België, waar zijn lichaamsdelen volgens het OM in een olievat zijn verbrand.

De officier van justitie noemde maandag tijdens een eerste inleidende zitting in de rechtbank in Haarlem de moord "bruut en onmenselijk".

Tijn werd op 14 september vorig jaar als vermist opgegeven en ongeveer een maand later werd zijn lichaam gevonden in België.