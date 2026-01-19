ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

OM: moordslachtoffer Tijn uit Alkmaar in België verbrand

Samenleving
door anp
maandag, 19 januari 2026 om 12:14
anp190126101 1
HAARLEM (ANP) - Het Openbaar Ministerie verdenkt de twee Alkmaarse broers Mike (32) en Sander (39) W. ervan dat ze in september vorig jaar de 25-jarige Tijn in Alkmaar hebben vermoord. Ze hebben zijn lichaam midden in de nacht in een gehuurde boedelbak vervoerd naar België, waar zijn lichaamsdelen volgens het OM in een olievat zijn verbrand.
De officier van justitie noemde maandag tijdens een eerste inleidende zitting in de rechtbank in Haarlem de moord "bruut en onmenselijk".
Tijn werd op 14 september vorig jaar als vermist opgegeven en ongeveer een maand later werd zijn lichaam gevonden in België.
loading

POPULAIR NIEUWS

schermafbeelding 2024 05 09 om 092316

Schokkende foto's tonen de gruwel van het oude Chinese voetbinden

dafcc887768a334bd440fcf616ffae23,86dda4c

Heeft het echtpaar van de Zwitserse rampbar banden met de maffia?

anp180126130 1

NAVO-baas Rutte spreekt met Trump over Groenland

ANP-402348889

Deze populaire work-out is geliefd bij veel beroemdheden. En de wetenschap is het met hen eens

Andre-Winter-Vol-Liefde-1

Winter Vol Liefde: cringe-tv krijgt een nieuwe betekenis in Andorra

premium_photo-1661912357871-b23dced405c1

Psychologie onthult: waarom sommige zeventigplussers onweerstaanbaar blijven

Loading