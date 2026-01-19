ECONOMIE
Swiatek begint jacht op 'career grand slam' met moeizame zege

Sport
door anp
maandag, 19 januari 2026 om 12:15
MELBOURNE (ANP/AFP) - Tennisster Iga Swiatek is haar jacht op de 'career grand slam' begonnen met een moeizame zege op Yue Yuan. De mondiale nummer 2 uit Polen won met 7-6 (5) 6-3 van de Chinese qualifier.
Swiatek kwam in de eerste set twee keer op achterstand, maar werkte beide keren de achterstand weer weg. In de tiebreak was de Poolse daarna de sterkste. Swiatek kende minder problemen in de tweede set en verzekerde zich na bijna twee uur van de winst. Ze treft in de tweede ronde de Tsjechische Marie Bouzkova.
Swiatek heeft alleen nog een eindzege op de Australian Open nodig om haar 'career grand slam' te voltooien. Ze won vier keer Roland Garros, een keer de US Open en een keer Wimbledon. In Melbourne bereikte ze twee keer de halve finales (2022 en 2025).
