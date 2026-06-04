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OM niet in hoger beroep in strafzaak Inez Weski

Samenleving
door anp
donderdag, 04 juni 2026 om 12:04
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ROTTERDAM (ANP) - Het Openbaar Ministerie gaat niet in hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank in de strafzaak tegen oud-advocaat Inez Weski. Het OM zegt "zeer tevreden" te zijn over het feit dat de rechtbank vrijwel al het door het justitie ingebrachte bewijs heeft overgenomen.
De rechtbank bevond Weski (71) op 21 mei schuldig aan het spelen van een actieve rol in de criminele organisatie van haar voormalige cliënt Ridouan Taghi, maar bepaalde dat zij niet terug naar de gevangenis hoeft.
De rechtbank legde 42 dagen cel op, de tijd die Weski in 2023 na haar aanhouding in voorarrest heeft doorgebracht. Het OM had 4,5 jaar cel geëist.
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