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Ministers: inspectierapport over Sohani is 'confronterend'

Samenleving
door anp
donderdag, 04 juni 2026 om 11:55
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DEN HAAG (ANP) - De conclusies uit het inspectierapport over de tekortschietende aanpak van de verwarde man die vorig jaar het 11-jarige meisje Sohani doodstak, zijn "moeilijk en confronterend". Dat schrijven een vijftal ministers en één staatssecretaris in een Kamerbrief. Zij beloven lessen te trekken uit het rapport, waarin wordt gewezen op tekortkomingen in het beleid. De inspecteurs vinden dat de begeleiding en zorg van mensen met verward gedrag niet op orde zijn.
Daarom raden de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd aan om te zorgen voor meer woon- en behandelplekken voor deze "complexe doelgroep". Ook vinden ze dat de wet- en regelgeving beter moet worden uitgelegd en dat er voldoende geld moet zijn voor samenwerkingsverbanden die gaan over de begeleiding en zorg van deze mensen.
De bewindslieden wijzen erop dat in een eerder rapport over andere incidenten vergelijkbare aanbevelingen zijn gedaan en dat ze daarmee aan de slag zijn gegaan.
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