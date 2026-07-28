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OM: onderzoek naar oud-advocaat Taghi nog niet afgerond

Samenleving
door anp
dinsdag, 28 juli 2026 om 12:32
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DEN HAAG (ANP) - Zo'n vijftien maanden na de aanhouding van advocaat Vito Shukrula is het strafrechtelijk onderzoek naar hem nog niet afgerond, meldt het Openbaar Ministerie dinsdag. Voor de strafzaak tegen de voormalige advocaat van Ridouan Taghi is nog geen datum bekend.
Shukrula werd vorig jaar april aangehouden. Justitie verdenkt hem van deelname aan de criminele organisatie van zijn voormalige cliënt, die hij bijstond in het liquidatieproces Marengo. Volgens justitie zou Shukrula berichten hebben doorgespeeld van Taghi vanuit de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught, waar hij zit sinds zijn aankomst in Nederland. "Die verdenking is onverkort aanwezig", aldus het OM, dat voornemens is de zaak voor de rechter te brengen. Justitie heeft in april het einddossier aan de advocaten van Shukrula verstrekt.
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