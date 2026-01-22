Rabobank beperkt mogelijkheden voor aflossingsvrije hypotheek

Rabobank beperkt de mogelijkheden voor een aflossingsvrije hypotheek . Klanten kunnen vanaf 11 mei alleen tot 30 procent van de waarde van een huis aflossingsvrij lenen, tot een maximum van 150.000 euro. Nu is het nog mogelijk om tot 50 procent van de woningwaarde met een aflossingsvrije hypotheek te financieren.

De beslissing volgt op gesprekken tussen de bank en de Europese Centrale Bank (ECB), De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM), die toezicht houden op de financiële sector. DNB kondigde vorige week aan bij het bankentoezicht extra aandacht aan aflossingsvrije hypotheken te besteden, samen met de ECB.

Bij een aflossingsvrije hypotheek betaal je alleen rente en los je tussentijds niets af. Daar kleven risico's aan, benadrukte DNB onlangs nog. De terugbetaling van de schuld hangt namelijk vaak af van de waarde van de woning, maar die kan dalen bij een ongunstige markt of achterstallig onderhoud. Daarnaast worden de leningen vaak verlengd of opnieuw gefinancierd, waardoor het lang duurt voordat ze worden terugbetaald. Dat kan klanten in de problemen brengen als hun inkomen plots daalt en ze de hypotheeklasten niet meer kunnen dragen.

Niet fiscaal aftrekbaar

Voor Rabobank -klanten met een eerder afgesloten aflossingsvrije hypotheek verandert in principe niets als ze niets veranderen aan die lening. De nieuwe regels hebben mogelijk wel invloed als klanten willen verhuizen of hun hypotheek willen herfinancieren.

Een woordvoerder van Rabobank legt uit dat de berg aan aflossingsvrije hypotheekschuld bij de bank jaarlijks 3 procent krimpt. Die lijn wil de bank doorzetten. Omdat de huizenprijzen stijgen, kiest de bank ervoor een kleiner deel van de woningwaarde aflossingsvrij te financieren.

Aflossingsvrije hypotheken zijn tegenwoordig een stuk minder populair, omdat de rente ervan niet fiscaal aftrekbaar is zoals bij andere hypotheken. In 2011 sprak de financiële sector bovendien af tot maximaal de helft van de woningwaarde te financieren met dit soort leningen. Toch is 45 procent van de huidige totale hypotheekschuld in Nederland nog aflossingsvrij, stelt de AFM.