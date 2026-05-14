OM onderzoekt jarenlange mishandeling kinderen in Groningen

GRONINGEN (ANP) - Het Openbaar Ministerie doet onderzoek naar de vermeende mishandeling van twee kinderen in Groningen. Dat bevestigt een woordvoerster na berichtgeving door Dagblad van het Noorden (DvhN). Verder laat zij niets los over de zaak. De kinderen, een meisje van 6 en een jongen van 7, zouden jarenlang stelselmatig ernstig zijn mishandeld door hun moeders.

Volgens DvhN kreeg vooral het meisje het zwaar te verduren. Zo kreeg ze slagen met een bezemsteel, werd ze geschopt en moest ze voor straf haar eigen braaksel van de grond eten. Het kind zou er begin februari zo erg aan toe zijn geweest door de mishandelingen dat zij in kunstmatige coma moest worden gebracht en beademd.

De moeder van het meisje heeft volgens DvhN bij de kinderrechter verklaard dat zij haar dochter heeft mishandeld. Zij zou hiertoe zijn gedwongen door haar vriendin, de moeder van de 7-jarige jongen. Inmiddels zouden beide vrouwen zijn geschorst in hun ouderlijk gezag. Jeugdbescherming Noord (JBN) en de William Schrikker Stichting Jeugdbescherming zijn aangemerkt als tijdelijk voogd van beide kinderen, schrijft DvhN.