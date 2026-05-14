Britse minister stapt op: vertrouwen in Starmer verloren

door anp
donderdag, 14 mei 2026 om 15:08
LONDEN (ANP) - De Britse minister van Volksgezondheid Wes Streeting is opgestapt. Hij schrijft in zijn ontslagbrief niet langer vertrouwen te hebben in het leiderschap van premier Keir Starmer. Streeting wordt gezien als een potentiële uitdager van Starmer.
Het is niet duidelijk of hij binnen de Labourpartij populair genoeg is om een leiderschapsstrijd te beginnen. Daarvoor heeft Streeting volgens partijregels de steun nodig van 81 Labour-parlementariërs, 20 procent van de partij in het parlement. Deze week werd bekend dat al meer parlementariërs van de partij willen dat Starmer opstapt. Daarnaast hebben vier onderministers hun functie neergelegd.
De populariteit van Starmer is flink afgenomen sinds hij Labour in 2024 naar een verkiezingsoverwinning leidde, mede door de nederlagen van de partij bij de lokale verkiezingen vorige week. Streeting schrijft in zijn brief aan Starmer dat "het nu duidelijk is dat u niet degene bent die Labour naar de volgende parlementsverkiezingen zal leiden".
