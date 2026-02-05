ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Zo'n 7000 gevangenen krijgen 'ramadanpakket'

Samenleving
door anp
donderdag, 05 februari 2026 om 16:11
anp050226190 1
DEN HAAG (ANP) - Het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) deelt ook dit jaar weer 'ramadanpakketten' uit aan gedetineerden. Tijdens de vastenmaand, die over ongeveer twee weken begint, ontvangen zo'n 7000 mensen in gevangenissen door het hele land een pakket. Vorig jaar waren dat er 5500.
De pakketten bevatten voornamelijk eten, zoals kaas en dadels, maar ook enkele hygiëneproducten. "Nu worden ze uitgedeeld in de gevangenissen waar onze geestelijk verzorgers werkzaam zijn. Het uiteindelijke doel is om alle gevangenen in Nederland, moslim of niet, van zo'n voedselpakket te voorzien", zegt CMO-voorzitter Muhsin Köktaş.
Tijdens de ramadan eten, drinken en vrijen moslims niet tussen zonsopkomst en zonsondergang. Het vasten begint elke dag vlak voor zonsopkomst bij het ochtendgebed (fajr) en duurt tot het avondgebed (maghrib). De vastenmaand is voor moslims een periode van bezinning en opoffering. Moslims schenken ook geld aan liefdadigheidsorganisaties.
loading

POPULAIR NIEUWS

7802668 l

Het koken van pasta is zo eenvoudig dat er erg veel vieze pasta op (Nederlandse) tafels komt.

183390770_m

De Russische elite wil een alternatief voor Poetin – maar durft niet

Scherm­afbeelding 2026-02-05 om 10.05.01

Bild: Harde kritiek op olympische koningin Leerdam

ANP-548344414

Totale ineenstorting: terugleveren levert zonnepanelenbezitter vanaf 2027 nog maar 50 cent per maand op

speelzand_speelgoed

Er zit asbest in veel speelzand voor kinderen en de overheid gaat niks doen

gandr-collage

De foto van Andrew en Virginia Giuffre is echt, zegt Maxwell

Loading