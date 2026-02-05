Zo'n 7000 gevangenen krijgen 'ramadanpakket'

DEN HAAG (ANP) - Het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) deelt ook dit jaar weer 'ramadanpakketten' uit aan gedetineerden. Tijdens de vastenmaand, die over ongeveer twee weken begint, ontvangen zo'n 7000 mensen in gevangenissen door het hele land een pakket. Vorig jaar waren dat er 5500.

De pakketten bevatten voornamelijk eten, zoals kaas en dadels, maar ook enkele hygiëneproducten. "Nu worden ze uitgedeeld in de gevangenissen waar onze geestelijk verzorgers werkzaam zijn. Het uiteindelijke doel is om alle gevangenen in Nederland, moslim of niet, van zo'n voedselpakket te voorzien", zegt CMO-voorzitter Muhsin Köktaş.

Tijdens de ramadan eten, drinken en vrijen moslims niet tussen zonsopkomst en zonsondergang. Het vasten begint elke dag vlak voor zonsopkomst bij het ochtendgebed (fajr) en duurt tot het avondgebed (maghrib). De vastenmaand is voor moslims een periode van bezinning en opoffering. Moslims schenken ook geld aan liefdadigheidsorganisaties.