OM: onvoldoende bewijs voor plannen om prinsessen te doden

Het Openbaar Ministerie zegt niet te kunnen bewijzen dat Anne Romke van der H. prinses Amalia en prinses Alexia wilde doden. Dat zei de officier van justitie maandag bij aanvang van de zaak tegen Van der H. Die wordt ervan verdacht dat hij een aanslag voorbereidde op de prinsessen. Wel zegt justitie voldoende bewijs te hebben dat de verdachte prinses Amalia wilde beroven van haar vrijheid.

Van der H. was volgens justitie in het bezit van twee bijlen met daarin gekerfd de woorden Alexia, Mossad en Sieg Heil. Daarnaast zou hij een handgeschreven tekst hebben gehad met de woorden Amalia, Alexia en bloedbad. Hij wordt ook verdacht van een vernieling in Harlingen.

Van der H. vertelde bij aanvang dat hij psychotisch was. En dat hij in de veronderstelling was dat hij van hogerhand de opdracht had gekregen om met prinses Amalia te gaan survivalen in Polen. Hij had ook spullen gekocht om te gaan survivallen.

De man, die uit het Groningse Uithuizen komt, werd in januari aangehouden nadat hij op het balkon van een hotel in Den Haag bedreigingen had geschreeuwd.