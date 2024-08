OM Oost-Vlaanderen onderzoekt column Herman Brusselmans

Het Openbaar Ministerie in Oost-Vlaanderen onderzoekt of Herman Brusselmans strafrechtelijk vervolgd moet worden. Dat bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van persbureau Belga. Aanleiding voor het onderzoek is de column die Brusselmans schreef voor het Belgische tijdschrift Humo, waarin hij het lijden van de bevolking in de Gazastrook benoemde. De schrijver stelde dat het beeld van een schreeuwend Palestijns jongetje om zijn onder het puin liggende moeder hem zo woedend maakt dat hij "iedere Jood die hij tegenkomt een puntig mes door de keel wil rammen".

Unia, een organisatie die strijdt tegen discriminatie, diende een klacht in. De organisatie vindt dat Brusselmans met zijn column de antiracismewet heeft overtreden. Ook zou hij aanzetten tot geweld tegen personen van Joodse afkomst. Het is nog niet duidelijk of het onderzoek daadwerkelijk leidt tot een juridische vervolging.

Humo besloot de column eind vorige week offline te halen, omdat het "nooit de bedoeling was geweest om de Joodse gemeenschap te kwetsen". Brusselmans liet zelf weten dat zijn woorden "overdrachtelijk" waren bedoeld en dat hij niet wilde aanzetten "tot moord". Schrijver en collega-columnist Arnon Grunberg maakte dinsdag bekend na 25 jaar te stoppen bij het blad. Volgens hem was "een ondergrens" bereikt.