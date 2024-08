Nys ook in derde etappe Ronde van Polen sneller dan Kelderman

DUSZNIKI-ZDROJ (ANP) - Wielrenner Thibau Nys heeft ook de derde etappe in de Ronde van Polen gewonnen. De Belg van Lidl-Trek, die al de beste was in de eerste etappe, rekende in de derde etappe, die over 156,5 kilometer ging van Wałbrzych naar Duszniki-Zdroj, na een oplopende finish in de sprint af met de Italiaan Diego Ulissi en Wilco Kelderman.

Voor Nys is het de achtste overwinning op de weg dit seizoen. Jonas Vingegaard blijft de leider in het algemeen klassement, De Deense kopman van Visma - Lease a Bike finishte als negende op 3 seconden. Ulissi staat tweede in het klassement op zestien seconden, Vingegaards ploeggenoot Kelderman derde op achttien seconden

De Ronde van Polen duurt tot en met zondag.