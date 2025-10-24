ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

OM over neersteken basisschooldocent: ernstig en onbegrijpelijk 

Samenleving
door anp
vrijdag, 24 oktober 2025 om 14:19
anp241025116 1
ROTTERDAM (ANP) - "Welk familielid gaat nu met een mes op zak naar de eindmusical van een basisschool? Veel kinderen hebben gezien hoe hun meester op de grond lag en vocht voor zijn leven." Dit zei de officier van justitie vrijdag in de rechtbank in Rotterdam. Hij noemde de gebeurtenis "ernstig en onbegrijpelijk".
Verdachte Mohammed U. (45) uit Hendrik-Ido-Ambacht zit nu ruim drie maanden vast, maar volgens zijn advocaat is U. niet degene die het mes meenam naar het kinderfeest in het cultureel centrum aan de Haven in Alblasserdam. Daar werd een 53-jarige leerkracht op 16 juli neergestoken toen hij een ruzie tussen drie mannen wilde sussen. Het zou gaan om "een langer lopend conflict tussen twee families", aldus de officier.
Het slachtoffer heeft nog fysieke klachten, maar kampt sindsdien vooral met mentale problemen. "Hij heeft tijd nodig om te herstellen voordat hij weer voor de klas kan staan, wat hij het liefste doet", aldus een woordvoerder van Namens de Familie.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock 754726225

7 zinnen die volgens de psychologie alleen mensen met een laag IQ in hun dagelijkse gesprekken gebruiken

ANP-536331057

Neem een kijkje in de woning van CDA-lijsttrekker Henri Bontenbal, zie foto's

ANP-540082073

De grote nabeschouwing van Dijkhoff en Segers: hoe Wilders het SBS-debat verloor

anp 478731763

Waarom zoveel mensen in complottheorieën geloven

anp231025217 1

Poetin dringt aan op bijeenkomst met Trump

ANP-537372625

Vergeet de sinaasappel: deze 5 vruchten bevatten veel meer vitamine C

Loading