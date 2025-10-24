OM over neersteken basisschooldocent: ernstig en onbegrijpelijk 

ROTTERDAM (ANP) - "Welk familielid gaat nu met een mes op zak naar de eindmusical van een basisschool? Veel kinderen hebben gezien hoe hun meester op de grond lag en vocht voor zijn leven." Dit zei de officier van justitie vrijdag in de rechtbank in Rotterdam. Hij noemde de gebeurtenis "ernstig en onbegrijpelijk".

Verdachte Mohammed U. (45) uit Hendrik-Ido-Ambacht zit nu ruim drie maanden vast, maar volgens zijn advocaat is U. niet degene die het mes meenam naar het kinderfeest in het cultureel centrum aan de Haven in Alblasserdam. Daar werd een 53-jarige leerkracht op 16 juli neergestoken toen hij een ruzie tussen drie mannen wilde sussen. Het zou gaan om "een langer lopend conflict tussen twee families", aldus de officier.

Het slachtoffer heeft nog fysieke klachten, maar kampt sindsdien vooral met mentale problemen. "Hij heeft tijd nodig om te herstellen voordat hij weer voor de klas kan staan, wat hij het liefste doet", aldus een woordvoerder van Namens de Familie.