OM: Stint meest kwetsbare vervoermiddel

DEN BOSCH (ANP) - "De Stint is het meest kwetsbare vervoermiddel dat op de Nederlandse wegen rijdt", zei de officier van justitie op de vierde zittingsdag van de Stint-zaak in de rechtbank in Den Bosch. "Dat brengt een bijzondere verantwoordelijkheid met zich mee en een bijzondere zorgplicht. Een zorgplicht die beide verdachten jarenlang onvoldoende serieus hebben genomen."

Volgens het Openbaar Ministerie weet Stint-ondernemer Edwin Renzen meer van de risico's en veiligheidsrisico's binnen zijn bedrijf dan hij in de verhoren wilde toegeven. Stint-ontwerper Peter Noorlander gaf volgens het OM minder algemene antwoorden tijdens verhoren en het strafproces. "Maar we hebben de indruk dat het product boven zijn hoofd is gegroeid. Hij kwam net van de universiteit en had nauwelijks werkervaring."