ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

OM: Stint meest kwetsbare vervoermiddel

Samenleving
door anp
maandag, 15 december 2025 om 17:16
anp151225172 1
DEN BOSCH (ANP) - "De Stint is het meest kwetsbare vervoermiddel dat op de Nederlandse wegen rijdt", zei de officier van justitie op de vierde zittingsdag van de Stint-zaak in de rechtbank in Den Bosch. "Dat brengt een bijzondere verantwoordelijkheid met zich mee en een bijzondere zorgplicht. Een zorgplicht die beide verdachten jarenlang onvoldoende serieus hebben genomen."
Volgens het Openbaar Ministerie weet Stint-ondernemer Edwin Renzen meer van de risico's en veiligheidsrisico's binnen zijn bedrijf dan hij in de verhoren wilde toegeven. Stint-ontwerper Peter Noorlander gaf volgens het OM minder algemene antwoorden tijdens verhoren en het strafproces. "Maar we hebben de indruk dat het product boven zijn hoofd is gegroeid. Hij kwam net van de universiteit en had nauwelijks werkervaring."
loading

POPULAIR NIEUWS

vws begint campagne om waarde van ouderen te belichten1601079381

Meer AOW in 2026: dit ontvang je straks elke maand op je rekening

ANP-517129314

Dit goedkope plantaardige krachtvoer is het Japanse geheim voor een lang en gezond leven

shutterstock_1065025445

Je hebt je kinderen verwent als ze dit doen

anp141225125 1

Joran van der Sloot probeerde zichzelf op te hangen in de cel

psqjgquc_australia_625x300_15_December_25

Wat we weten over de vader en zoon die 16 mensen doodschoten. "mama we gaan nu zwemmen"

eyes-10

Deze oogsignalen verraden meteen of iemand een dom besluit gaat nemen

Loading