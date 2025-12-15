Econoom: prijzen eieren en kippenvlees zullen minder hard stijgen

DEN HAAG (ANP) - De prijzen voor eieren en kippenvlees in supermarkten zullen de komende jaren waarschijnlijk niet meer zo hard stijgen door de vogelgriep als nu. Dit verwacht econoom pluimveehouderij Nico Bondt van Wageningen University & Research (WUR). Hij denkt dat de vogelgriep wel blijft zorgen voor een krap aanbod.

Volgens Bondt zijn de prijzen van eieren in de schappen de afgelopen vijf jaar met een derde toegenomen. Ook vlees werd duurder. "De prijzen zijn al extreem hoog. Het zou me verbazen als het jarenlang zo blijft doorgaan", zei hij maandag bij de presentatie van de inkomensraming voor de land- en tuinbouw in 2025. Voor de komende jaren rekent hij op geleidelijke toenames van "een aantal procent, geen schokkende prijsstijgingen".

Maandag raamde de WUR dat de inkomens van pluimveehouders dit jaar gemiddeld veel hoger liggen dan vorig jaar. Dit jaar komt dat uit op zo'n 575.000 euro, 235.000 euro meer. Pluimveehouders profiteren onder meer van fors hogere prijzen voor hun eieren.