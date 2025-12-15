Rekenkamer: weinig overzicht Brussel over terugbetaling na fraude

LUXEMBURG (ANP) - De Europese Commissie houdt maar slecht overzicht of miljoenen euro's die van fraudeurs worden teruggevorderd, ook daadwerkelijk worden terugbetaald. Dat stelt de Europese Rekenkamer (ERK) maandag vast in een onderzoek naar de belangrijkste fraudebestrijdingsorganen van de EU.

Tussen 2022 en 2024 hebben het Europees Bureau voor Fraudebestrijding (OLAF) en het Europees Openbaar Ministerie (EPPO) 27.000 meldingen van vermeende fraude ontvangen. In die periode heeft OLAF geconcludeerd dat er 615 miljoen euro moet worden terugbetaald aan de EU. Eind 2024 was daarvan 23 miljoen euro terugbetaald. Naar aanleiding van EPPO-onderzoeken waren lidstaten verplicht in 2024 232 miljoen euro aan opbrengsten uit criminele activiteiten aan de EU te betalen.

Maar de Commissie heeft maar weinig zicht op hoeveel geld er precies is terugbetaald. ERK noteert dat de Commissie hier zichzelf meer ruimte kan geven als omslachtige regels over fraudemeldingen worden geschrapt.

Terugbetalingen in kaart brengen

Zo moeten lidstaten nu apart bij OLAF en het EPPO melden als ze fraudevermoedens hebben. "Dit vergroot de administratieve druk", aldus de onderzoekers van ERK. Ook communiceren de twee instanties weinig met elkaar over de fraudezaken, evenmin met de justitiedienst Eurojust en politiedienst Europol. Zij moeten vaker en beter informatie met elkaar uitwisselen, stelt de rekenkamer. Dat zal het ook eenvoudiger maken voor de Commissie om terugbetalingen beter in kaart te brengen, verwacht de ERK.

De Europese Commissie is deze zomer begonnen met een plan om de EU-fraudebestrijding tussen de EU-instanties beter te stroomlijnen.