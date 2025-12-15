ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Rekenkamer: weinig overzicht Brussel over terugbetaling na fraude

Samenleving
door anp
maandag, 15 december 2025 om 17:08
anp151225170 1
LUXEMBURG (ANP) - De Europese Commissie houdt maar slecht overzicht of miljoenen euro's die van fraudeurs worden teruggevorderd, ook daadwerkelijk worden terugbetaald. Dat stelt de Europese Rekenkamer (ERK) maandag vast in een onderzoek naar de belangrijkste fraudebestrijdingsorganen van de EU.
Tussen 2022 en 2024 hebben het Europees Bureau voor Fraudebestrijding (OLAF) en het Europees Openbaar Ministerie (EPPO) 27.000 meldingen van vermeende fraude ontvangen. In die periode heeft OLAF geconcludeerd dat er 615 miljoen euro moet worden terugbetaald aan de EU. Eind 2024 was daarvan 23 miljoen euro terugbetaald. Naar aanleiding van EPPO-onderzoeken waren lidstaten verplicht in 2024 232 miljoen euro aan opbrengsten uit criminele activiteiten aan de EU te betalen.
Maar de Commissie heeft maar weinig zicht op hoeveel geld er precies is terugbetaald. ERK noteert dat de Commissie hier zichzelf meer ruimte kan geven als omslachtige regels over fraudemeldingen worden geschrapt.
Terugbetalingen in kaart brengen
Zo moeten lidstaten nu apart bij OLAF en het EPPO melden als ze fraudevermoedens hebben. "Dit vergroot de administratieve druk", aldus de onderzoekers van ERK. Ook communiceren de twee instanties weinig met elkaar over de fraudezaken, evenmin met de justitiedienst Eurojust en politiedienst Europol. Zij moeten vaker en beter informatie met elkaar uitwisselen, stelt de rekenkamer. Dat zal het ook eenvoudiger maken voor de Commissie om terugbetalingen beter in kaart te brengen, verwacht de ERK.
De Europese Commissie is deze zomer begonnen met een plan om de EU-fraudebestrijding tussen de EU-instanties beter te stroomlijnen.
loading

POPULAIR NIEUWS

vws begint campagne om waarde van ouderen te belichten1601079381

Meer AOW in 2026: dit ontvang je straks elke maand op je rekening

ANP-517129314

Dit goedkope plantaardige krachtvoer is het Japanse geheim voor een lang en gezond leven

shutterstock_1065025445

Je hebt je kinderen verwent als ze dit doen

anp141225125 1

Joran van der Sloot probeerde zichzelf op te hangen in de cel

psqjgquc_australia_625x300_15_December_25

Wat we weten over de vader en zoon die 16 mensen doodschoten. "mama we gaan nu zwemmen"

eyes-10

Deze oogsignalen verraden meteen of iemand een dom besluit gaat nemen

Loading