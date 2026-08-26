OM Suriname publiceert signalement verdachte vermissing Leysner

PARAMARIBO (ANP) - In Suriname heeft het Openbaar Ministerie woensdagmiddag (lokale tijd) een opsporingsbericht gepubliceerd van de voortvluchtige verdachte Ryan T. in de verdwijning van de Nederlandse filmproducent, dj en ondernemer Rodney Leysner (52). Die verdween zaterdagavond 15 augustus en is nog altijd vermist.

De 42-jarige verdachte wordt door het OM aangemerkt als vuurwapen- en vluchtgevaarlijk. De politie zei woensdag dat Leysner of diens lichaam nog niet gevonden is. Het OM houdt er rekening mee dat de vermiste man mogelijk niet meer leeft. Het verdenkt R.T. van verschillende delicten, waaronder moord, doodslag, mishandeling, vrijheidsbeneming en deelneming aan een criminele organisatie.

De ondernemer T. is de ex-man van directeur Warsha Sardjoe van Rudisa International NV, het miljoenenbedrijf waar Leysner onlangs toetrad tot de directie. Hij is sinds begin 2026 ook voorzitter van Transvaal, een voetbalclub die actief is in de Suriname Major League.