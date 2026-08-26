ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Dodental Nepal opgelopen tot boven 150

Samenleving
door anp
woensdag, 26 augustus 2026 om 20:16
anp260826179 1
KATHMANDU (ANP) - Het dodental als gevolg van de overstromingen in Nepal is opgelopen tot zeker 157. Dat meldt de BBC op gezag van de Nepalese politie, na een update van de dienst op X. Eerder werd nog gesproken van circa honderd doden. Nog honderden mensen, onder wie veel toeristen, worden vermist. Mogelijk is ook een Nederlander vermist, al is dat nog niet bevestigd.
De rivier Bhote Koshi, nabij de grens met China en Tibet, trad tegen 08.30 uur lokale tijd plotseling buiten zijn oevers. Op beelden op sociale media is te zien hoe met veel geweld het water op kades en over bruggen slaat. Ook in het aangrenzende China wordt gevreesd voor veel slachtoffers. Meer dan 250 mensen worden daar vermist.
Onduidelijk is nog waardoor het natuurgeweld werd veroorzaakt. Wetenschappers zijn volgens de BBC onder meer bezig met het bestuderen van satellietbeelden. Zo wordt gewogen of een aardbeving de oorzaak kan zijn van de landverschuiving.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2053534229

Zo moet je brood dus níet invriezen: acht fouten die de meesten van ons maken

89572216_m

Zie je deze alarmerende Google-melding op je telefoon? Klik vooral nergens op

251866950_m

Delftse ingenieurs tarten tennisbalindustrie met 'bal-oplader': “Investering verdien je zo terug”

timothy-portrait-694a6a7140b0d

Terwijl Timothy van B&B Vol Liefde pronkt met kaviaar, likt Nederlands stel nog altijd hun wonden: “In zijn gladde praatjes gestonken”

309183363_m

De psychologie achter uitstelgedrag: je innerlijke kleuter grijpt de macht

b0541b4c-bf44-4d27-83c6-f45a317f3b80

Valse erfenisbrief op de mat: senioren verliezen geld én paspoort aan sluwe oplichters

Loading