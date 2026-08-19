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OM: trekkers op snelwegen strafrechtelijk vervolgen

Samenleving
door anp
woensdag, 19 augustus 2026 om 18:07
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DEN HAAG (ANP) - Bestuurders van trekkers die op de snelweg rijden zouden strafrechtelijk moeten worden vervolgd. Datzelfde geldt bij het afplakken van kentekens. Dat is het uitgangspunt voor het handelen van politie en Openbaar Ministerie in afstemming met gemeenten, zegt een woordvoerder van het Parket-Generaal van het OM.
Na een dodelijk ongeluk op vrijdag is er onduidelijkheid ontstaan over hoe de overheid zou moeten handelen. Politie Oost-Brabant zei op donderdag dat ze niet zouden optreden tegen landbouwvoertuigen op de snelweg, en dat dit zo door het landelijk OM was bepaald.
Landbouwvoertuigen mogen niet de snelweg op. Maar het demonstratierecht kan reden zijn om dit toch toe te laten. In een bericht op woensdag schrijft het OM dat dit alleen het geval zou moeten zijn als het is aangemeld bij en goedgekeurd door een burgemeester. Dit is geen verandering, maar een verduidelijking van de landelijke lijn, zegt de woordvoerder.
Het blijft zo dat politie, burgemeesters en OM per situatie kijken wat nodig en passend is. Het OM wenst dat er landelijk meer eenheid komt in hoe er wordt opgetreden, zegt de woordvoerder.
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