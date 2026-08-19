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Avantium onderuit op beurs in Amsterdam na kwartaalbericht

Economie
door anp
woensdag, 19 augustus 2026 om 18:01
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AMSTERDAM (ANP) - De aandelenbeurs in Amsterdam is woensdag met een bescheiden verlies gesloten. Chipbedrijven in de hoofdindex AEX behoorden tot de verliezers, terwijl beleggers zenuwachtig kijken naar de ontwikkeling van de rentes op de obligatiemarkten. Bij de kleinere fondsen op het Damrak ging de ontwikkelaar van bioplastic Avantium hard omlaag, na de aankondiging van nieuwe financieringsplannen waarbij het bedrijf nieuwe aandelen uitgeeft.
De AEX sloot 0,4 procent lager op 1102,43 punten. Chiptoeleverancier Besi eindigde onderaan met een min van 4,5 procent en ook andere halfgeleiderfondsen daalden.
De MidKap won juist 0,2 procent tot 1120,31 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs gingen licht omlaag, terwijl de hoofdgraadmeter in Londen een kleine winst noteerde.
Avantium verloor bijna 20 procent van zijn beurswaarde bij de kleinere beursfondsen. Het bedrijf praat over nieuwe leningen die in aandelen kunnen worden omgezet, werd duidelijk bij de kwartaalcijfers. Ook hoopt het bedrijf met de uitgifte van nieuwe aandelen 55 miljoen euro op te halen.
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