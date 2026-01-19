OM: twee slachtoffers bekend in onderzoek naar onlinegeweld

ROTTERDAM (ANP) - Justitie en politie hebben tot dusver twee slachtoffers geïdentificeerd in het strafrechtelijk onderzoek naar de 23-jarige Mert A., die lid zou zijn geweest van een gewelddadige onlinegroepering. A. zou zijn slachtoffers ertoe hebben aangezet zichzelf te snijden en daarvan beelden te maken. A. zou hebben gedreigd naaktbeelden van de slachtoffers te verspreiden.

Maandag vond bij de rechtbank in Rotterdam een eerste openbare zitting tegen A. plaats. De verdachte werd op 14 oktober in zijn woonplaats Hoofddorp opgepakt en zit sindsdien vast.

A. zou lid zijn van de zogeheten 746-groep, een onderdeel van The Com, wat staat voor the community (de gemeenschap). Binnen dit soort groepen worden extreem gewelddadige beelden gedeeld. Groeperingen als 764 en No Lives Matter vormen volgens justitie internationaal een groeiende dreiging.

Het onderzoek naar A. is nog in volle gang. De rechtbank bepaalde dat hij de komende maanden vast blijft zitten.