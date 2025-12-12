ECONOMIE
OM: verdachte dodelijke steekpartij 2003 moet vrijuit gaan

Samenleving
door anp
vrijdag, 12 december 2025 om 14:01
anp121225135 1
ROTTERDAM (ANP) - De 52-jarige Sofian A., verdacht van het doodsteken van de 33-jarige Lassaad Chourou in een woning aan de Duivenvoordestraat in de Rotterdamse wijk Middelland, is daarvoor niet strafbaar, vindt het Openbaar Ministerie. Volgens de officier van justitie is aannemelijk dat A. heeft gestoken om zichzelf te verdedigen. De steekpartij vond ruim 22 jaar geleden plaats.
A., geboren in Libië, verdween daarna spoorloos. Zijn DNA werd destijds in de woning gevonden en opgenomen in de DNA-databank. In 2019 bleek via een DNA-match dat de verdachte in Zweden verbleef. Daar kon hij pas in februari van dit jaar worden aangehouden; in maart is hij naar Nederland overgebracht. A. stond vrijdag terecht voor de rechtbank in Rotterdam.
Verdachte en slachtoffer waren beiden als dealer actief in het Rotterdamse drugscircuit. Op 14 september 2003 kregen zij ruzie in de woning van Chourou, die A. met een mes in zijn nek stak. In de daaropvolgende worsteling pakte A. het mes af en stak hij het slachtoffer één keer in de borst, met fatale gevolgen.
