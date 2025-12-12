ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Van Weel: wederzijds vertrouwen tussen VS en Europa herstellen

Samenleving
door anp
vrijdag, 12 december 2025 om 14:00
anp121225134 1
DEN HAAG (ANP) - Buitenlandminister David van Weel vindt dat Europa en de VS moeten werken aan wederzijds vertrouwen. "En waar dat weg is, moeten we dat weer terugbouwen," zegt de VVD-minister naar aanleiding van de Amerikaanse veiligheidsstrategie. Daarin stelt de VS dat "Europa afstevent op zijn ondergang door de uitholling van democratie en politieke vrijheden."
Van Weel was niet verrast door deze opstelling. "Het is in lijn met wat ik vicepresident JD Vance en andere officials heb horen zeggen. Maar de vraag is: hoe moeten wij ons daartoe verhouden als Europa?" Die vraag kan de buitenlandminister nog niet beantwoorden. "Dan word ik veel te ongenuanceerd." Hij komt later met een brief aan de Tweede Kamer over de Nederlandse kijk op de strategie.
Wel zegt hij: "We hebben elkaar uiteindelijk gewoon nodig" en "we zijn qua normen en waarden nog steeds de twee continenten die het dichtst bij elkaar liggen."
loading

POPULAIR NIEUWS

gandr-collage (1)

Koning is boos op de pers: kerstshoot gecanceld na rel rond Alexia en Antoon

129280670_m

Met deze sluwe truc komt kanker terug na een behandeling

229540934_m

Zo vaak moet je écht je lakens wassen (en je doet het waarschijnlijk te weinig)

36334632_l

De 7 verborgen gezichten van psychische mishandeling in je relatie

Scherm­afbeelding 2025-12-12 om 06.33.35

Wetenschappers openden een 3000 jaar oude krokodil. Ze wisten niet wat ze zagen

193627675_l

Waarom mannen nu massaal vingercursussen volgen (en vrouwen daar eindelijk van profiteren)

Loading