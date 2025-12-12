Van Weel: wederzijds vertrouwen tussen VS en Europa herstellen

DEN HAAG (ANP) - Buitenlandminister David van Weel vindt dat Europa en de VS moeten werken aan wederzijds vertrouwen. "En waar dat weg is, moeten we dat weer terugbouwen," zegt de VVD-minister naar aanleiding van de Amerikaanse veiligheidsstrategie. Daarin stelt de VS dat "Europa afstevent op zijn ondergang door de uitholling van democratie en politieke vrijheden."

Van Weel was niet verrast door deze opstelling. "Het is in lijn met wat ik vicepresident JD Vance en andere officials heb horen zeggen. Maar de vraag is: hoe moeten wij ons daartoe verhouden als Europa?" Die vraag kan de buitenlandminister nog niet beantwoorden. "Dan word ik veel te ongenuanceerd." Hij komt later met een brief aan de Tweede Kamer over de Nederlandse kijk op de strategie.

Wel zegt hij: "We hebben elkaar uiteindelijk gewoon nodig" en "we zijn qua normen en waarden nog steeds de twee continenten die het dichtst bij elkaar liggen."