Van der Poel verwacht dat hij in Namen om de zege kan strijden

NAMEN (ANP) - Mathieu van der Poel verschijnt zondag na slechts twee specifieke crosstrainingen aan de start van de veldrit in Namen. "Ik ben misschien nog een procentje minder dan vorig jaar", laat hij weten via zijn ploeg Alpecin Premier Tech. "Maar ik verwacht dat ik kan strijden voor de winst."

Van der Poel nam na het WK mountainbiken in september een maand rust en werkte vervolgens in België en Spanje aan zijn conditie. Hij rijdt dit seizoen twaalf of dertien veldritten en beschouwt het WK in Hulst als zijn grote doel.

De 30-jarige Nederlander kan in de Zeeuwse gemeente voor de achtste keer wereldkampioen veldrijden worden. Hij deelt nu nog het record met de Belg Erik De Vlaeminck, die ook zeven wereldtitels won. "Het WK is altijd mijn grote doel", zei Van der Poel. "Dat ik nu een record kan pakken, is een rechtstreeks gevolg. Niet een doel op zich."

Van der Poel werkte afgelopen dinsdag en donderdag zijn eerste crosstrainingen van dit seizoen af. "Nu neem ik een paar dagen rust, zodat ik zondag uitgerust aan de start kan verschijnen", zei de wereldkampioen, die Thibau Nys en Joris Nieuwenhuis de afgelopen weken een goede indruk zag maken. "Maar in Namen moet je ook altijd rekening houden met Michael Vanthourenhout en Toon Aerts. En Cameron Mason heeft ook stappen gezet. Ik heb dus voldoende uitdagers."